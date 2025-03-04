Татарская межрайонная прокуратура разъясняет, что в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей» в межрайонной прокуратуре (НСО, г. Татарск, ул. Урицкого, д. 65А) ежемесячно, в первый вторник каждого месяца, организован Всероссийский день приема предпринимателей.

На указанный прием могут обратиться руководители (представители) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, представители предпринимательского сообщества, обозначить имеющиеся у них проблемы и интересующие их вопросы, например:

- нарушения прав субъектов бизнеса на получение финансовой и имущественной поддержки, оказание государственных и муниципальных услуг (несогласие с решениями об отказах, затягивание сроков, отсутствие нормативно-правовой базы и т.д.);

- отсутствие муниципальных программ в сфере поддержки и развития предпринимательства, отсутствие финансирования этих программ либо несоразмерность имеющегося финансирования предусмотренным программами мероприятиям;

- непринятие мер по организации торговли в отдаленных населенных пунктах, незаконное размещение нестационарных объектов;

- наличие просроченной задолженности по оплате публичных контрактов;

- несогласие с действиями (бездействием) органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- факты внепроцессуального вмешательства органов полиции в деятельность субъектов бизнеса;

- несогласие с действиями (бездействием) правоохранительных органов при рассмотрении заявлений субъектов предпринимательства о преступлениях или административных правонарушениях.

Перечень указанных вопросов не является исчерпывающим.

При наличии вопросов, также возможно связаться с работниками прокуратуры по телефону: 8-383-642-20-07.