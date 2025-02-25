Опасность на льду может подстерегать не только в период оттепели весной, но и в морозную погоду зимой. Даже сильные морозы не всегда гарантируют безопасность.

Многие люди ошибочно полагают, что лёд у берега прочный. Но даже там он может быть небезопасным из-за трещин и воздушных полостей. Поэтому прогулки по льду требуют особой осторожности.

Уважаемые родители!

Позаботьтесь о безопасности своих детей. Объясните им, что выходить на непрочный лёд опасно. Интересуйтесь, где проводит время ваш ребёнок. Не позволяйте детям выходить на водоёмы в осенне-зимний период и играть на льду.

В большинстве случаев процесс замерзания водоёмов происходит постепенно. Сначала лёд образуется у берегов, в местах с мелководьем и защищённых от ветра. Затем он распространяется на более глубокие участки.

На озёрах и прудах лёд образуется раньше, чем на реках с сильным течением. На одном и том же водоёме можно увидеть участки с разным качеством льда: некоторые из них могут быть прочными и надёжными, а другие — нет.

Для безопасного нахождения на льду его толщина должна быть не менее 10 см в пресной воде и 15 см в солёной. В устьях рек и протоках лёд менее прочный. Также он становится слабым в местах быстрого течения, где есть ключи или сточные воды. Не стоит забывать и о местах, где растёт водная растительность, а также рядом с деревьями, кустами и камышом.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, прочность льда снижается на 25%.

Чтобы определить прочность льда, можно обратить внимание на его цвет: голубой цвет говорит о его прочности, белый — о меньшей прочности, а матово белый или с желтоватым оттенком - о ненадёжности.

Правила поведения на льду:

Не переходите водоём по льду в запрещённых местах.

Не выезжайте на лёд на мотоциклах и автомобилях вне переправ.

Не выходите на тонкий лёд в начале зимы, когда он ломается со звонким хрустом, и в начале весны, когда он ломается без треска, а вода быстро просачивается и заполняет следы.

В начале зимы наиболее опасна середина водоёма. В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб и под мостами.

Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

Пользуйтесь ледовыми переправами при переходе через реку.

Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Возьмите с собой палку и прощупывайте лёд перед собой. Если лёд начинает трескаться или после удара появляется вода, это означает, что лёд тонкий и ходить по нему нельзя. В этом случае осторожно ложитесь и ползите по своим следам обратно или отойдите по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы распределить вес на большую площадь.

Если вы вынуждены перейти через водоём, лучше всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне или по натоптанным следам и тропинкам. Если их нет, внимательно осмотритесь и наметьте маршрут.

Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. Если вы идёте группой, соблюдайте расстояние между собой (5-6 метров). Пропустите вперёд самого опытного.

Одна из самых распространённых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и становятся беспомощными в случае чрезвычайной ситуации.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:

Не паникуйте и не делайте резких движений. Не ныряйте и не мочите голову. Дышите спокойно. Держитесь за край льда. Зовите на помощь: «ТОНУ!».

Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, приняв горизонтальное положение по направлению течения. Выталкивайте своё тело на лёд, помогая себе ногами и опираясь на согнутые в локтях руки. Если лёд ломается, не оставляйте попыток выбраться. Осторожно лягте грудью на край льда и забросьте одну, а затем и другую ногу на лёд. Если лёд выдержал, осторожно перекатитесь на него и ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли — лёд здесь уже проверен на прочность. Отползите на 2-3 метра и идите к ближайшему жилью. Отдохнуть можно только в тёплом помещении.

Берегите себя и своих близких!

Стажер на должность инспектора ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам Н.С. Нагайцев