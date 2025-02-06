В январе в пригородных поездах Омск – Татарская перевезено 40 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту пассажиропотока способствовало, в том числе, назначение с 1 января дополнительного электропоезда по этому маршруту. Таким образом, на сегодняшний день, по маршруту Омск – Татарская и в обратном направлении курсируют три пары пригородных поездов. Добавим, что каждый день у пассажиров, следующих из Новосибирска, есть возможность сделать быструю пересадку (10 минут) на станции Татарская, чтобы продолжить поездку на электропоезде в Омскую область. Пригородный поезд из Новосибирска прибывает на станцию Татарская в 19.50, в 20.00 поезд отправляется по маршруту Татарская – Омск и прибывает на конечную станцию в 21.48. В расписании указывается местное время.

С февраля на маршруте Омск – Татарская начал курсировать новый комфортабельный электропоезд серии ЭП2ДМ. Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах.