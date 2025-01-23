Судебным присутствием Татарского районного суда в Усть-Тарке вынесен обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя Усть-Таркского района, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере (п. г ч. 2 ст. 260 УК). Судом установлено, что в июне 2024 г. обвиняемый совершил незаконную рубку лесных насаждений – сырорастущих берез, произрастающих в защитном лесу, расположенном на территории земель лесного фонда Татарского лесничества, в количестве шести деревьев, причинив ущерб в размере свыше 75 тыс. руб. Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, а также признал гражданский иск.

По представленным стороной государственного обвинения доказательствам суд признал подсудимого виновным в совершении указанного деяния и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, а также удовлетворил предъявленный по делу гражданский иск и обязал подсудимого возместить причиненный ущерб в полном объеме, сообщил заместитель прокурора Усть-Таркского района Олег Толстов.