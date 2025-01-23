В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» за счет средств бюджета Новосибирской области в 2023-2024 гг. построен и введен эксплуатацию новый комплекс водоснабжения для обеспечения питьевой водой нормативного качества жителей села Кыштовка.

В мероприятии по вводу в эксплуатацию нового комплекса водоснабжения в с. Кыштовка принял участие исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

«Новый комплекс водоснабжения в селе Кыштовка стал девятым в линейке проектов «Чистая вода» в Новосибирской области. В наших планах построить новые системы водоснабжения во всех районных центрах, где есть объективная необходимость, чтобы жители пили безопасную, чистую воду и не испытывали перебоев с ней», – сообщил Евгений Назаров.

В рамках проекта было проложена нитка водопровода протяженностью 5 км, построено 8 водозаборных скважин, смонтированы резервуары чистой воды и технической воды, выполнено благоустройство, объект подключен к электросетям по постоянной схеме, проведены необходимые пусконаладочные работы и получено положительное заключение по анализу очищенной воды. Объект введен к эксплуатацию, управление и обслуживание новой системы водоснабжения осуществляет УК «Союз». Новая система водоснабжения обеспечивает чистой водой практически всё население Кыштовки – порядка 4,8 тысяч человек.

На реализацию проекта были направлены средства областного бюджета в размере 185 млн рублей. Проект реализовался в рамках регионального проекта «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной Правительством региона.

Муниципальный контракт в мае 2023 года выиграла компания ООО «Мелиогазстрой», которая с соблюдением проектных решений и сметы реализовала проект в установленные сроки. Технический контроль за реализаций проекта осуществляла «Проектная дирекция министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области».

Модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг, в том числе за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки уделяется особое внимание в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни».