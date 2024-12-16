Отделение Социального фонда России по Новосибирской области напоминает о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.

Один из самых распространенных способов обмана граждан мошенниками — предложение платных услуг по перерасчету пенсий, пособий или социальных выплат. Запомните, если у вас есть основания для перерасчета пенсии или пособий — данная услуга Отделением СФР по Новосибирской области предоставляется бесплатно, и вы можете получить ее без посредников. Для этого следует обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Новосибирской области с документами, подтверждающими основание для перерасчета. Например, у вас появились справки от прежнего работодателя, подтверждающие неучтенный ранее стаж. Консультацию по вопросам перерасчета вы всегда можете получить совершенно бесплатно по телефону единого контакт-центра - 8 800 100 0001.

Кроме того, если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником Социального фонда, запросил сведения для проведения каких-либо операций, не называйте свои персональные данные. Особенно, если речь идет о паспортных данных, номере банковской карты, ее ПИН-коде или пароле от личного кабинета на портале госуслуг. Специалисты Отделения СФР по Новосибирской области не запрашивают такие данные по телефону. При поступлении звонков с незнакомых телефонных номеров рекомендуем незамедлительно прекратить дальнейшее общение. Это - мошенники.

Обращаем также внимание, что работники регионального Отделения СФР не обходят дома для уточнения сведений о пенсионерах. Берегите свои персональные данные и не попадайтесь на уловки мошенников!

Большую часть услуг Соцфонда, в том числе по подаче заявлений, граждане могут получить дистанционно на портале госуслуг (без уплаты каких-либо пошлин и сборов). Персональные данные граждан на портале надежно защищены. Берегите себя и позаботьтесь, чтобы ваши близкие не стали жертвами обмана. Ваши внимательность и осторожность - лучшая защита от мошенников!

Напоминаем также, что вся официальная информация о пенсиях, пособиях, индексациях, перерасчетах и сроках доставки выплат доводится до граждан через сайт СФР и официальные группы Отделения СФР по Новосибирской области в соцсетях.