7 ноября в Барабинске состоялся XI фестиваль парикмахерского искусства, ногтевого сервиса и визажа «Золотой локон». Это брендовое мероприятие Барабинска каждый год собирает лучших мастеров индустрии красоты со всех районов и городов Новосибирской области. В этом году за звание лучшего боролись 63 участника из Баганского, Купинского, Коченевского, Карасукского, Каргатского, Татарского, Кочковского, Здвинского, Новосибирского районов, Новосибирска, Куйбышева, Татарска, Барабинска.

Визажисты, мастера ногтевого сервиса, парикмахеры состязались в 12 номинациях: «Коммерческая дневная стрижка», «Вечерняя причёска», «Салонная стрижка с укладкой», «Креативное окрашивание», «Творческая работа», «Салонное моделирование ногтей», «Маникюр с покрытием гель-лак», «Нейл-постер» и «Нейл-дизайн в дисплеях», «Оформление и окрашивание бровей», «Оформление бороды», «Вечерний макияж». Для них фестиваль стал не только соревнованием, но площадкой для обмена опытом, новых знакомств.

В финале конкурса «Золотой Локон» с помощью лототрона был разыгран сертификат на сумму 30 тысяч рублей, обладателем которого стала Юлия Кирьянова из Коченевского района. Ольга Александровна Онищук из Татарска заняла 2-е место в номинации «Вечерняя прическа».