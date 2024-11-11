В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в МО МВД России «Татарский» проведена экскурсия для школьников, целью которой является укрепление доверия молодежи к органам внутренних дел, повышение престижа профессии полицейского и развитие интереса детей к общественной жизни.

Ребята посетили фойе дежурной части. От начальника дежурной части они узнали, что данное подразделение несет службу в круглосуточном режиме, его основная функция – прием заявлений и обращений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

Продолжилась встреча знакомством подростков с работой следственного отдела, юные следопыты увидели, как составляется дактокарта и проводится дактилоскопическая экспертиза.

Особое внимание у школьников вызвал рассказ о состоящих на вооружении полиции специальных средствах и вооружении.

Полицейский продемонстрировал ребятам учебное оружие и боевую амуницию, используемую сотрудниками полиции.

Все желающие смогли примерить на себя средства защиты.

Также ребятам показали с какими техническими оснащениями сотрудники МО МВД России «Татарский» выезжают на охрану общественного порядка.

В ходе визита подросткам напомнили о том, какими правами и обязанностями они обладают, с какого возраста и за какие правонарушения несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности, а также гостям разъяснили, как не стать жертвой преступления.

Во время экскурсии учащиеся активно задавали различные вопросы и получали на них ответы. В завершение мероприятия школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересную и увлекательную экскурсию.