На Радио54 стартовала новая серия проекта «Мы помним! Мы гордимся!». Каждый выпуск – это небольшое виртуальное путешествие в один из музеев Новосибирской области. Мы познакомимся с самыми ценными экспонатами и узнаем, какие истории они хранят, вспомним значимые события нашего региона и всей страны, расскажем о выдающихся земляках, их подвигах, победах, достижениях.

Один из ближайших выпусков посвящен истории военного кителя, который находится в Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко в городе Татарске.

На фото – форма Героя Российской Федерации Евгения Анатольевича Бровко, участника СВО, жителя Татарска. За предоставленные материалы благодарим директора музея Ольгу Валерьевну Нагайцеву.

Фильм о Евгении Бровко студии День за днём. Татарск - https://vk.com/video-62730574_456240646