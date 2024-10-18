В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» в блок интенсивной терапии и реанимации первичного сосудистого отделения Татарской ЦРБ приобретены прикроватные мониторы с центральным пультом управления, регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение крови кислородом, температуры тела, с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные нормативы.



