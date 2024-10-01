1 октября – Международный день пожилых людей.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, к пожилым людям относятся лица в возрасте 60 лет и старше, к долгожителям – граждане, возраст которых превышает 90 лет.

На начало 2024 года в Новосибирской области проживало 2 млн 789,5 тыс. человек, из них 658,9 тыс. (или 23,6%) – лица в возрасте 60 лет и старше. За 2023 год численность данной возрастной группы выросла на 10,2 тыс. человек или на 1,6%.

Доля городских жителей в возрасте старше 60 лет составила 77,4% от общего числа пожилых (509,7 тыс. человек), сельских – 22,6% (149,2 тыс. человек). Более половины всех жителей области в возрасте 60 лет и старше (55,5%) проживают в г. Новосибирске.

В гендерном аспекте наблюдается значительная диспропорция в численности населения старших возрастов. Среди пожилых людей большую часть составляют женщины – в 2023 году на их долю приходилось 63,7%. Численность женщин пожилого возраста превысила численность мужчин на 180,5 тыс. человек или на 75,4%. Эта тенденция характерна как для городского населения, так и для сельского. Перевес женского населения в возрасте 60 лет и старше, проживающего в городской местности, над мужским составил 152,4 тыс. человек (85,4%), в сельской местности – 28 тыс. человек (46,3%).

Заметная диспропорция в численности женщин и мужчин старшей возрастной группы затрудняет создание семей женщинами в возрасте старше 60 лет. Однако возрастные рамки не являются непреодолимым препятствием для заключения счастливого брачного союза. По данным текущего учета населения, в 2023 году в возрасте 60 лет и старше вступили в брак 470 женщин и 706 мужчин. Интересно, что 383 браков заключены между «ровесниками» – жениху и невесте на момент вступления в брак исполнилось 60 лет и более.

В возрасте 80 лет и старше находились 91,7 тыс. человек (3,3% от общей численности населения области), из них 21,5 тыс. мужчин и 70,2 тыс. женщин.

Число долгожителей в возрасте 90 лет и старше составило 12,4 тыс. человек, из них 396 человек (97 мужчина и 299 женщин) достигли возраста 100 и более лет.

Поздравляем людей старшего поколения с Международным днем пожилых людей! Пусть каждый день будет согрет теплом любви и внимания родных и близких.

Новосибирскстат