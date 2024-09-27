3 октября Татарский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Новосибирской области организует консультационный день, приуроченный ко Дню пожилого человека.

Эксперты ответят на интересующие вопросы жителей Татарского и Усть-Таркского районов:

- Как оформить право собственности на дом или земельный участок?

- Почему важно установить границы земельного участка и как это сделать?

- Как узнать, есть ли на квартиру арест или ипотека?

- Почему важно использовать земельный участок по назначению?

- Другие вопросы, касающиеся государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимость, а также вопросы государственного земельного контроля (надзора) за соблюдением гражданами земельного законодательства.

Бесплатные консультации пройдут по адресу: Татарск, ул. Ленина, д.61А, (2 этаж) каб. №5.