26 августа глава Татарского района Юрий Вязов подписал постановление об утверждении положения о добровольной народной дружине правоохранительной направленности.

В постановлении говорится, что дружинник проходит подготовку по основным направлениям деятельности народной дружины, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи в порядке, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить форменную одежду или использовать отличительную символику народного дружинника.

Запрещается использование удостоверения ДНД, ношение форменной одежды либо использование отличительной символики ДНД во время, не связанное с участием в охране общественного порядка.

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

ДНД при участии в охране общественного порядка могут применять физическую силу для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Перед применением физической силы ДНД обязан сообщить лицу, в отношении которого предполагается ее применение, что он является ДНД, предупредить о своем намерении и предоставить данному лицу возможность для прекращения действий, угрожающих жизни и здоровью ДНД или иных лиц.

ДНД имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, если промедление в ее применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан или народного дружинника либо может повлечь иные тяжкие последствия.

ДНД при применении физической силы действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяется физическая сила, характера и силы оказываемого ими сопротивления.

ДНД обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, первую помощь, а также в случае необходимости принять меры по обеспечению оказания ему медицинской помощи в возможно короткий срок.

О применении физической силы, в результате которого причинен вред здоровью гражданина, ДНД обязан незамедлительно уведомить командира народной дружины, который не позднее трех часов с момента ее применения информирует об этом соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

ДНД при участии в охране общественного порядка запрещается применять физическую силу для пресечения правонарушений, за исключением случаев, указанных в части 1 настоящего пункта, а также в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения.

Полностью положение о ДНД здесь - https://regiontatarsk.nso.ru/page/13734