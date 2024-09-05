Федеральные льготники Новосибирской области до 1 октября могут изменить способ предоставления им набора соцуслуг (НСУ) на 2025 год. К данной категории граждан относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, признанные инвалидами и т.д. Ежегодно они имеют право выбрать способ получения набора соцуслуг в следующем году: в натуральном виде или в его денежном эквиваленте. Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1578,50 рублей в месяц. Такая сумма выплачивается тем, кто полностью отказался от соцпакета в пользу денежной компенсации.

В набор соцуслуг входит обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«Если человек уже подавал заявление ранее и не хочет менять форму получения набора соцуслуг, то обращаться в региональное Отделение СФР или подавать заявление не нужно. Соцпакет будет предоставляться в ранее выбранной форме, пока человек не изменит свое решение и не подаст новое заявление», — напомнил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Если же решено изменить форму получения (отказаться от натуральной формы НСУ либо возобновить ее получение), — необходимо подать заявление. Сделать это удобнее всего на портале госуслуг. Также это можно сделать в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области по месту жительства. Граждане, которые выберут НСУ в натуральном виде в текущем году, вышеуказанные услуги (услугу) будут получать с 1 января 2025 года.

По вопросам предоставления соцуслуг льготники могут обратиться к специалистам Отделения СФР по Новосибирской области в рабочие дни c 8.30 до 17.15, позвонив по телефону - 8 800 200 0502 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения CФР