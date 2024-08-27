Совет ветеранов Татарского района просит откликнуться родных и знакомых бойца Красной Армии без вести пропавшего Лихоманова Алексея Иосифовича, 1922 года рождения, проживавшего в Татарском районе, совхоз №44. Будем благодарны за любую информацию. Телефон совета ветеранов: 8 (383 64) 26-258, адрес электронной почты: [email protected]. Ранее депутат Заксобрания области Игорь Умербаев, со ссылкой на руководителя регионального отделения Поискового движения России Волгоградской области Андрея Орешкина, сообщил, что в Городищенском районе Волгоградской области в конце апреля во время работ по поиску останков бойцов Великой Отечественной войны, во вскрытой воронке поисковики обнаружили останки четырех солдат. Один из них по записке из смертного медальона был идентифицирован как Алексей Иосифович Лихоманов.