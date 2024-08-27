Как рассказал начальник отдела госветслужбы управления ветеринарии Новосибирской области Даниил Миловидов, в регионе планируют взять на вооружение опыт Амурской области, где не строят новые приюты для бездомных животных, а реконструируют под них уже существующие здания. Если создание приюта с нуля обходится примерно в 600 млн рублей, то реконструкция будет стоить около 150 млн рублей. Именно по этому пути пошли в Татарском районе области, где нашли подходящий объект, который в ближайшее время обустроят под нужды бездомных животных. После введения в строй приют сможет принять 350 собак и 50 кошек.