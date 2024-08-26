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24 августа на стадионе «Локомотив» в городе Карасуке работники медицинских организаций Новосибирской области встретились в финале VII летней Спартакиады. 


Участие в финальных стартах принимали команды 18 медицинских организаций Новосибирской области, в том числе команда Татарской ЦРБ. 

Наши медицинские работники приняли участие в соревнованиях по перетягиванию каната, стритболу, эстафете. 

Лучший результат наши спортсмены показали в упорной борьбе по перетягиванию каната, где заняли почетное 2-е место.

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