24 августа на стадионе «Локомотив» в городе Карасуке работники медицинских организаций Новосибирской области встретились в финале VII летней Спартакиады.





Участие в финальных стартах принимали команды 18 медицинских организаций Новосибирской области, в том числе команда Татарской ЦРБ.

Наши медицинские работники приняли участие в соревнованиях по перетягиванию каната, стритболу, эстафете.

Лучший результат наши спортсмены показали в упорной борьбе по перетягиванию каната, где заняли почетное 2-е место.