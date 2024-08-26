25 августа в 15.40 в Чановском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. На 1021 км. трассы «Иртыш» столкнулись ВАЗ-2121 и «ГАЗ Некст».

Водитель «Нивы» ехал на своем автомобиле в сторону Омска.

По предварительной информации, он уснул и выехал на встречную полосу, где в «Ниву» на большой скорости въехал «ГАЗ Некст», за рулем которого был 39-летний мужчина. 50-летний водитель и 19-летний пассажир «Нивы» погибли на месте.

В ГАИ отметили, что водитель «ГАЗ» за медицинской помощью не обращался.