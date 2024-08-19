Как сообщает 3-е регистрационное отделение 2-го Межрайонного отдела экзаменации, технадзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области города Татарска, в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам производства регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, выдачи таким гражданам водительских удостоверений, регистрационных документов и паспортов транспортных средств взамен утраченных и пришедших в негодность осуществляется без очереди во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях на территории субъекта Российской Федерации.

Физические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу вышеперечисленных документов взамен утраченных или пришедших в негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации.