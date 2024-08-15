Жителя р.п. Чаны отправят на трудотерапию в местный лесхоз или в управляющую компанию для благоустройства района за неуплату алиментов дочерям.

В отношении 54-летнего гражданина в отделении судебных приставов по Чановскому району возбуждено два исполнительных производства по взысканию алиментов с двух несовершеннолетних детей. Сумма долга достигла 495 тысяч рублей. Согласно сведениям учетно-регистрирующих органов, должник официально не работает, имущества на нем не числится.

Добровольно должник в отделение не приходил и скрывался от сотрудников службы. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе гражданина для привлечения к административной ответственности. Ранним утром на служебном автомобиле судебные приставы выехали по адресу регистрации должника, которого не оказалось дома. Дверь открыла его сожительница. Она сказала, что мужчина ушел в лес по грибы. В течение 20 минут сотрудники службы обходили кромку леса в надежде обнаружить алиментщика. Им удалось найти должника, который отдыхал на пеньке. Неплательщика доставили в отделение, где составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировой судья рассмотрел материалы и назначил должнику наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.

Напомним, что за неуплату алиментов предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность должника. Если, будучи привлеченным к административной ответственности, в период со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, родитель продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает до одного года лишения свободы.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напоминает родителям не забывать о детях и участвовать совместно в их воспитании и содержании. Рекомендуем оплачивать задолженность на официальных государственных сайтах: ФССП России или в личном кабинете на Госуслугах. При оплате лично взыскателю, необходимо уведомить судебного пристава об этом и предоставить ему платежный документ. Это позволит избежать мер принудительного характера.