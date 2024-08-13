В рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району совместно с руководителем объединения «Молодецкие игры народов России» Абаем Джунусовым провели на базе детского оздоровительного лагеря «Светлячок» серию народных игр.

Программа включала в себя шапочный, стеношный и шашечный бои.

В ходе мероприятия заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Чановскому району подполковник полиции Ринат Валитов.

Он проинформировал участников акции о недопустимости совершения правонарушений и преступлений, напомнил о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дорогах и водоемах.

Также сотрудники полиции акцентировали внимание ребят на соблюдении мер безопасности в сети Интернет.

Руководитель объединения «Молодецкие игры народов России» Абай Джунусов объяснил ребятам, почему так важно с юного возраста заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Он также рассказал подросткам о том, что молодецкие игры эффективно развивают ловкость, силу, быстроту, выносливость и командное взаимодействие, а также воспитывают уважение к культуре и традициям нашей страны.