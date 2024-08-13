10 августа село Новопервомайское отметило свой 100-летний юбилей. Торжественную часть мероприятия открыл глава Новопервомайского сельсовета Дмитрий Буров. Почетным гостем на мероприятии стал глава Татарского района Юрий Вязов. Он поздравил жителей с праздником, пожелал процветания, а также вручил денежный сертификат и книги о детях войны.





Об истории села, о людях, которые внесли значимый вклад в его развитие, поведал житель нашего села, краевед, автор книг о Татарском районе Владимир Казачек.

Ведущие праздника рассказали о том, что представляет наше село сегодня. Это: школа им. Героя Советского Союза А.С. Еремина, детский сад «Муравей», Дом культуры, врачебная амбулатория, почтовое отделение, магазины, фермерские хозяйства. Одним словом - большая дружная семья.

На юбилее чествовали старожилов села, семейные пары, которые в 2024 г. отметили золотой юбилей совместной жизни. С бумажной свадьбой поздравили семью Николая и Кристины Азуп, а также самого юного жителя – Витю Сергиенко.

Были подведены и оглашены итоги конкурса «Лучшая усадьба». Победителями стали хозяева подворий: Разноглядовы, Курзановы, Вахяновы, Афоничевы, Кислицына, Буровы. 1-е место в выставке цветов заняла Елена Панкрац, 2-е место - Галина Шемет и Ольга Громак, 3-е место - Наталья Тропынина и Елена Подуданская.

Торжественная часть сопровождалась выступлениями участников художественной самодеятельности Новопервомайского ДК. Ярким продолжением праздника стала конкурсная командная программа для молодежи, в которой участвовали команды. Победила дружба. Окончился праздник массовой под зажигательное выступление известной в районе певицы Светланы Циглер.

Такие праздники объединяют людей, не позволяют забыть славные страницы истории, вселяют надежду на будущее. Одним словом, жизнь продолжается!

Галина Кныш





Историческая справка о Новопервомайском по материалам В.А. Казачка.

В 1894 г. при строительстве Транссибирской железной дороги на перегоне Колония – Лагунака было возведено небольшое деревянное здание вокзала. В 1895 г. распоряжением МПС началось плановое заселение нынешнего поселка Сибиряк и разъезда Лагунак. В 1895 – 1924 гг. проходило заселение деревни Теребиловка. В 1918 г. была открыта изба-читальня. Окончательно деревня Сибиряк была заселена и получила свой статус в 1924 г. Ещё в конце 1917 г. Омский губернский земельный отдел застолбил имение Каурова под государственное хозяйство сельскохозяйственного уклада (т.е. специализации.) Однако в августе 1918 г. Колчак захватил территории Омской губернии, куда входил и Каинский уезд, имение Каурова почти всё было разграблено. И только в 1921 г. на базе имения бывшего помещика Каурова был организован госхоз № 34 (агробаза). Находился он в 2 км от ж/д разъезда Лагунак (ныне в 500 м. к югу от нынешней трассы «Иртыш».) В 1925 г. госхоз №34 вошел в состав мясомолочного треста. Изменилось название предприятия, стал именоваться совхоз №253. К этому времени хозяйство экономически окрепло, уже более 4 лет строились производственные помещения и жилье для рабочих. Один из двухквартирных домов был выделен в 1925 г. под начальную школу. Первыми учителями начальной школы была Кухарева Анна и Ерусланова, затем Николай Прокопьевич Лукин 1907 г.р. Первым директором хозяйства на общем собрании был избран И. Саблин.

По данным Всесоюзной переписи населения в 1926 г. в совхозе было 47 подворий, численность населения - 123 человека. В 1927 г. сельхозугодья предприятия расширились за счёт земель госфонда и присоединения соседних хуторов. Директором стал П.Н. Мохов. В 1930 г. мясомолочный совхоз №253 был переименован в Первомайский мясомолочный совхоз. На общем собрании безымянному поселку дали название «Первомайский». Было принято решение о переносе производственных участков и, соответственно, строительство жилых помещений и социальных объектов ближе к железной дороге. Из Новосибирска были вызваны специалисты по составлению архитектурного плана строительства села с присоединением к нему территории Теребиловки. Во-первых, Теребиловка вошла в состав хозяйства ещё в 1921 г., а во- вторых, большинство жителей этой деревни являлись рабочими созданного совхоза, сегодня это улица им. Лысенкова, которая названа в честь бывшего агронома, внесшего значительный вклад в развитие совхоза. В эти годы в совхоз вошли деревни: Зауровка, Булатовка, Ново-Киевка, Клюевка, Берёзовка, Зелёновка, Краснополь. В это время были завезены с Украины 400 рабочих волов, 100 конных двухкорпусных плуга. Созданы звенья пахарей, в том числе комсомольско-молодёжная бригада, поднимавшая целину. К концу 1933 г. было построено 50 двухквартирных саманных домов и 22 животноводческих помещения. Один дом отдали под школу, которая располагалась между сегодняшними усадьбами Левченко Н.С.(ул. Зайцева) и Кляузер А.В. В 1934 г. окончательно заселили отстроенный поселок, который мы сегодня называем село Новопервомайское. Старая усадьба осталась одной из ферм совхоза, где продолжала функционировать начальная школа до ликвидации производственного участка. На центральной же усадьбе в 1934 г. открылась неполная семилетняя школа. Были построены общественная баня, клуб, столовая. В 1939 г. Первомайская школа получила статус десятилетней школы, тогда стал вопрос нехватки классных комнат. В 1938 г. открыли медпункт.

Хозяйство быстрыми темпами набирало экономический рост и стремительно обрастало трудовыми ресурсами. Во всех коллективных хозяйствах разворачивались социалистические соревнования как между хозяйствами района, так и между внутрихозяйственными отраслевыми звеньями. В 1940 г. директором был назначен А.В. Зайцев, прибывший из Степановской МТС, где работал секретарём парторганизации. Хозяйство становится одним из лучших в районе. В это время были открыты библиотека и отделение почтовой связи. Стали осуществлять выдачу трудовых книжек единого образца. Началась Великая Отечественная война. В первые дни войны 60 лучших работников ушли на фронт. В тылу тяжёлая мужская работа легла на плечи женщин. Трактористками стали Ольга Енина, Ксения Седымова, Ольга Пилипенко, Валентина Савченко. Зимой 1942 г. совхоз был включен в состав 10 племпредприятий в сельском аграрном секторе Новосибирской области.

В 1943 году рабочие совхоза собрали и отправили на фронт теплые вещи, 75 шапок, связали более 200 варежек и носков. Женщины по вечерам после тяжелой работы лепили пельмени для солдат. Более 2000 штук пельменей и разных продуктов также были отправлены на фронт. Настал 1945 год. С войны не вернулось 152 односельчанина. Это был самый тяжёлый период в жизни села. Постепенно село возвращалось к мирной жизни. Хозяйство поднималось в гору. В 1947 г. - была открыта телефонная подстанция ручной системы. В 1950 г. - построено здание конторы. Организовано добровольное спортивного общество «Урожай». В 1952 г. - введено в эксплуатацию здание двухэтажной школы. В 1954 г. - здание ДК на 500 мест, столовая, детсад, дом быта, баня, прачечная. В 1959 г. - построены участковая больница на 50 коек с поликлиникой. Начато строительство стадиона (чуть позже на нём разместят качели, карусели, трибуны для зрителей). Разбит сквер с детской площадкой и фонтаном. В 1961 г. колхоз им. Тельмана (с. Неудачино) объединился с совхозом «Первомайский» (стал фермой №3). В 1963 г. построено двухэтажное здание школы-интерната. В 1962 г. Платоновский с/совет переименован в Первомайский с/совет. В 1963 г. построено двухэтажное здание школы-интерната. В 1965 г. строительство первого двухэтажного кирпичного жилого дома (в народе получил название «учительский дом»), в последующие годы построено ещё 5 многоквартирников. Построено двухэтажное здание детского сада на 90 мест, механизированная пекарня, коровники, телятники, мехмастерская. Шоссейные дороги внутри села и до Татарска. Часть строительных материалов на выше перечисленные объекты производились на кирпичном заводе и строительных цехах хозяйства, что несколько удешевляло затраты. В 1966 г. установлен памятник В.И. Ленину. Совхоз «Первомайский» реорганизован в племзавод. В 1967 г. возведен памятник односельчанам, погибшим в годы войны (152 фамилии). Введено в строй здание нового магазина. Введена АТС на 50 номеров. В 1970 г. введены в строй центральная котельная, цех для изготовления железобетонных конструкций, поселковый водопровод 100 м, в животноводстве стали использоваться первые доильные установки «Ёлочка». В 1975 г. произошло переименование села Первомайское в Новопервомайское. В 1981 г. открыт филиал Татарской швейной фабрики Прекратил своё существование в 1992 г. В 1982 г. построено здание торгового центра (в нём сейчас находится автогараж, пожарная часть, ИП «Находка»), новая двухэтажная столовая, совмещённая с гостиницей на несколько мест, завод по приготовлению кормов, склад минеральных удобрений, типовая хоккейная площадка. Начато асфальтирование внутрипоселковых дорог. Более 100 человек имели правительственные награды. 10 человек награждено орденом Ленина (двое дважды). Участниками ВДНХ было 300 человек. Хозяйство обеспечивало труженикам и ветеранам курортно-санаторное лечение. И с уверенностью можно сказать, что односельчане жили в достаточно комфортных условиях. Несмотря на все разрушительны реформы 90-х годов село Новопервомайское живет не теряя надежды на улучшение условий в селах района и области. По переписи населения 1989 г. в г. Татарске проживало 30 тыс. 355 человек, в сельских населенных пунктах района 20 тыс. 718 человек. Итого: 50 тыс. 73 человека. В 2010 г. общая численность сельских и городских жителей составила: 40,1 тыс. На 1 января 2022г. в сельских населенных пунктах Татарского района зарегистрировано 13 тыс. 692 человека. По переписи населения в 1989 г. в с. Новопервомайское зарегистрировано 1 тыс. 248 человек. На 1 января 2024 г. - 828 человек. Рождаемость в 2021 г. - 12 детей; в 2018 г. – 11, в 2022 г. – 5, в 2023 г. - 3 ребенка.