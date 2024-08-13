Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что вблизи с. Дмитриевка Татарского района образовалась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов в результате жизнедеятельности граждан. В связи с этим Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении администрации муниципального образования к ликвидации несанкционированной свалки. Татарский районный суд требования прокурора признал обоснованными. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, несанкционированная свалка ТКО ликвидирована, земельный участок очищен, твердые коммунальные отходы вывезены на полигон ТКО.