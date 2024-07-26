Вирусные гепатиты - это группа инфекционно-воспалительных заболеваний, которые вызывают вирусы А, В, С, D, E. Все они оказывают повреждающее действие на клетки печени, приводят к нарушению ее функции и развитию тяжелых осложнений (цирроз, рак печени). Гепатиты могут закончиться выздоровлением либо перейти в хронический процесс. Гепатиты А и E протекают, как правило, остро. А гепатиты В, С и D чаще характеризуются хроническим течением. Одни (гепатит А) проходят бесследно, другие (особенно гепатит С) при отсутствии соответствующего лечения, приводят к циррозу.

Как вирусы попадают в организм человека?

Вирусы гепатитов A и E попадают в организм через грязные руки, с загрязненной водой, пищей (особенно ягоды, овощи, зелень).

Гепатиты B, C и D передаются преимущественно с кровью во время переливания непроверенной донорской крови, при использовании нестерильных медицинских инструментов или инструмента для маникюра, прокалывания ушей, нанесения тату. Возможен также половой путь передачи.

В зависимости от симптомов различают несколько форм гепатитов:

- манифестные (желтушные или безжелтушные);

- бессимптомные (когда внешних проявлений нет, но есть изменения в биохимическом анализе крови и маркеры инфекции);

- инаппарантные (при этом нет внешних проявлений и изменений биохимии, а специфические маркеры определяют).

Как проявляется заболевание?

Появляется подташнивание, рвота, моча темнеет, а кал становится светлым. Желтеет кожа, белки глаз, слизистая полости рта и носа. Человек испытывает перепады настроения, плаксивость, снижение работоспособности, слабость, быструю утомляемость. Может быть боль разной интенсивности, ощущение дискомфорта, тяжесть в правом подреберье. Могут быть выявлены увеличение печени и селезенки, внутрибрюшных лимфатических узлов, сосудистые звездочки на коже.

Вирусные гепатиты А и Е протекают, как правило, легко, заканчиваются выздоровлением, человек приобретает стойкий иммунитет.

Гепатит В - одна из наиболее распространенных инфекций. Довольно часто эта форма гепатита передается контактно-бытовым путем при совместном использовании предметов личной гигиены (бритвы, зубные щетки и т.п.) или половым путем. Дети, рожденные от инфицированных матерей, также могут быть заражены. Большинство людей не знают о своем заболевании. В 80% случаев гепатит В развивается бессимптомно, переходит в хроническую стадию и заканчивается циррозом или раком печени.

Вирус гепатита D может инфицировать только тех, кто уже инфицирован гепатитом В. Такая двойная инфекция приводит к более тяжелому течению гепатита.

Вирус гепатита С называют «ласковым убийцей», потому что воспалительный процесс в клетках печени идет активно на протяжении десятилетий. Гепатит С часто выявляют в ходе обычного анализа крови для оценки уровня печеночных ферментов или функции печени. Периодически уровень ферментов может приходить в норму.

Осложнения вирусных гепатитов

Главными осложнениями гепатитов являются жировое перерождение печени, фиброз, цирроз, рак. При развитии осложнений появляется кожный зуд, снижение массы тела, склонность к кровотечениям, специфический запах из полости рта, увеличение живота из-за скопившейся в брюшной полости жидкости. Возможны дрожание рук и ног, рассеянность, заторможенность, нарушение сознания до комы.

Неспецифическая профилактика вирусных гепатитов:

- соблюдение правил личной гигиены;

- употребление очищенной воды;

- употребление в пищу только хорошо термически обработанных продуктов;

- не следует делать татуировки, пирсинг, маникюр на дому или в сомнительных салонах;

- помните, что предметы личной гигиены, маникюрные ножницы, пинцеты для бровей, бритвы, зубные щетки должны быть именно личными;

- необходима борьба с наркоманией и отказ от беспорядочных половых связей.

Специфическая профилактика вирусных гепатитов

В России вакцинация против гепатита В проводится с 1996 года в рамках национального календаря профилактических прививок детям и не привитым взрослым трехкратно через определенные промежутки времени. Она же защищает и от гепатита D, потому что этот вирус размножается в организме человека только в присутствии вируса гепатита В.

Против гепатита А вакцина вводится двукратно. Кроме того, существуют схемы для экстренной профилактики гепатита контактных с больным человеком. От вируса гепатита С вакцины нет, поэтому так сложно бороться с ним.

Помните! Вирусный гепатит - это очень опасное и распространенное заболевание. Его гораздо проще предупредить, чем вылечить!

Центр здоровья Татарской ЦРБ