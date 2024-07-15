Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции отделения полиции «Усть-Таркское». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «а, «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следствием установлено, что в марте 2010 года двое сотрудников полиции отделения полиции «Усть-Таркское», находясь в автомобиле, совершили наезд на 15 летнюю жительницу одного из сел Усть-Тарского района, причинив ей телесные повреждения. Далее с целью скрыть совершенное преступление, похитили несовершеннолетнюю девочку и, используя ее беспомощное состояние, совершили ее убийство, после этого сокрыли тело и следы преступления, используя свое служебное положение.

Органом следствия собраны доказательства, подтверждающие вину указанных лиц в совершении преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.