В полном разгаре долгожданное лето. Большинство детей отдыхают на природе, нередко соприкасаясь с естественными и искусственными источниками воды. Но кроме массы положительных эмоций, контакт с водой несет и множество опасностей. Неумение плавать, нарушение правил поведения на воде, проявление лихачества могут привести к беде. Поэтому нелишне еще раз напомнить об опасностях, которые подстерегают детей и подростков на воде в период купального сезона.

Основные причины несчастных случаев на воде:

- неумение плавать;

- купание в запрещенных или незнакомых местах.

Угроза утопления возникает при непроизвольном попадании воды в дыхательные пути. Когда человек оказывается под водой, происходит задержка дыхания, которая сменяется непроизвольным вдохом. При этом прекращается сначала дыхание, затем происходит остановка сердечной деятельности и вскоре наступает смерть.

При нахождении в воде запрещается:

- заплывать за буйки;

- совершать прыжки в воду с необорудованных площадок, лодок, в незнакомых местах или на небольшой глубине;

- прыгать с разбега в холодную воду после долгого и интенсивного теплового воздействия, поскольку это чревато остановкой сердца или потерей сознания. Для предотвращения таких последствий следует ополоснуться до купания;

- играть в игры, когда требуется захватывать или удерживать соперника в воде - это опасно для жизни;

- купаться в вечернее и ночное время суток;

- нырять в местах с неизвестной глубиной, так как можно головой удариться о грунт, потерять сознание и погибнуть;

- входить в воду уставшими, разгоряченными и вспотевшими.

Правила поведения на водоеме:

- лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера;

- водные процедуры можно проводить не ранее полутора часов после приёма пищи;

- купаться разрешается в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (купальнях, пляжах), где дно водоема проверено и очищено;

- не рекомендуется плавать в воде, если её температура ниже 16 градусов, поскольку это может закончиться потерей сознания и возникновением судорог;

- если воздух прогрелся до 25 градусов, в то время как температура воды находится на уровне около 18 градусов, максимальное время нахождения в воде может быть не более 15 минут;

- во время купания не теряйте друг друга из виду;

- взрослые должны постоянно контролировать процесс купания детей и находиться близко к берегу.

Находясь у водоемов, выполняйте правила поведения на воде и останавливайте тех, кто их нарушает.

В чрезвычайной ситуации

При судорогах старайтесь удержаться на воде, зовите на помощь.

Попав в сильное течение, не плывите против него: используя течение, старайтесь приблизиться к берегу.

Не подплывайте близко к водоворотам. Если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите в легкие побольше воздуха, погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по течению, затем выплывите на поверхность.

Если чувствуете, что выбились из сил, зовите на помощь, но не хватайте спасателя, а ложитесь на спину и, работая ногами, помогайте буксировать себя.

Помните, что при возникновении несчастных случаев необходимо немедленно вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь. До их прибытия необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь. Во избежание несчастных случаев на воде учите детей плавать, это поможет сохранить жизнь и укрепит здоровье детей.

Центр здоровья Татарской ЦРБ