В Татарском районном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Мошковского района. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере, покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что подсудимый в апреле 2023 г. прибыл из Омска в Татарск для сбыта синтетического наркотика. С этой целью он оборудовал более 50 тайников с наркотическими средствами, однако довести до конца своей преступный умысел до конца не смог, ввиду вмешательства правоохранительных органов. В арендуемой злоумышленником квартире в Омске обнаружено наркотическое средство массой свыше 25 гр. С учетом мнения прокурора суд назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.