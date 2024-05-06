30 апреля завершилось голосование за объекты благоустройства в Татарске в 2025 г. Голосование стартовало 15 марта.

На выбор были представлены два объекта. Первый - пешеходная зона вдоль ул. Закриевского и ул. Пограничной до ул. А. Матросова. Общая протяженность тротуара - 1760 м. Куратор голосования - городской депутат Сергей Демьяненко. За объект проголосовали 3 тыс. 416 жителей.

Второй объект - пешеходная зона вдоль ул. Краснофлотской от ул. Ленина до пер. Гагарина. Общая протяженность пешеходной дорожки составляет 625 м. Куратор голосования - городской депутат Наталья Говорова. За объект проголосовали 1 тыс. 33 жителя.