Центральным районным судом г. Новосибирска вынесен приговор в отношении 39-летнего директора общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период с марта 2020 г. по декабрь 2021 года подсудимый, при исполнении в рамках национального проекта «Демография» государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта «здание детского сада - яслей в р.п. Чаны», используя служебное положение директора общества с ограниченной ответственностью, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ГКУ НСО «Управление капитального строительства», похитил денежные средства в размере свыше 15 млн руб., чем причинил УКС материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс. рублей.

Исковые требования УКС удовлетворены в порядке арбитражного судопроизводства.

В настоящее время двухэтажный детсад на 100 мест готов на 21%. Госконтракт УКС с подрядчиком расторгнут, выполняется корректировка проектно-сметной документации. Площадь застраиваемого участка 6 тыс. 35 кв. м.





