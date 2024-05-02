Прокуратурой Усть-Таркского района проведена проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего по факту нападения бездомной собаки на ребенка. Установлено, что на 10-летнего жителя села Усть-Тарка в дневное время на прогулке напала и укусила безнадзорная собака, в результате чего ребенку были причинены телесные повреждения. Полномочиями по организации мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев наделено муниципальное образование Усть-Таркский район, которым не принято достаточных мер по отлову безнадзорных животных. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с администрации района морального вреда, причиненного укусом собаки. Татарский районный суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 95 тыс. руб.