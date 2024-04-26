В суд направлено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
И.о. прокурора Чановского района Максим Радостев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Венгеровского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, на участке автодороги К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка», двигаясь на принадлежащем ему автомобиле «Лексус», нарушил п. 1.3, 1.5, 9.4, 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся в противоположном направлении автомобилем ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.
И.о. прокурора Чановского района Максим Радостев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Венгеровского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, на участке автодороги К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка», двигаясь на принадлежащем ему автомобиле «Лексус», нарушил п. 1.3, 1.5, 9.4, 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся в противоположном направлении автомобилем ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: Прокуратура НСО