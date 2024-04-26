

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, на участке автодороги К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка», двигаясь на принадлежащем ему автомобиле «Лексус», нарушил п. 1.3, 1.5, 9.4, 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся в противоположном направлении автомобилем ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, на участке автодороги К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка», двигаясь на принадлежащем ему автомобиле «Лексус», нарушил п. 1.3, 1.5, 9.4, 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся в противоположном направлении автомобилем ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.



Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.

В суд направлено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровьюИ.о. прокурора Чановского района Максим Радостев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Венгеровского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).