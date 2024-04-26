Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти подростка в Новосибирской области. В социальных сетях сообщается, что 13-летний мальчик во время занятия по волейболу в Татарске почувствовал недомогание. Школьнику вызвали скорую помощь, но в больнице он скончался. Причина смерти устанавливается. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело.