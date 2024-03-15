Житель Старых Карачей задолжал своим детям алименты. Добровольно отец деньги им не выплачивал. Пристав-исполнитель вышла в адрес должника и арестовала его автомобиль ВАЗ 2106. Поскольку автомобиль не торгах никто не купил, взыскатель изъявила желание забрать арестованный автомобиль в счет погашения долга. По сведениям оценщика, стоимость автомобиля составила 30 тыс. руб.

Гражданин уклонялся от родительских обязательств. Тогда пристав-исполнитель привлекла должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но и после этого мужчина не начал выплачивать алименты.

«В отношении 50-летнего гражданина мы возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ. На дату возбуждения исполнительного производства задолженность составляла 407 тысяч рублей. Накануне судебного заседания должник принял меры к погашению задолженности. Он полностью закрыл долг перед детьми», — сообщила врио начальника Чановского отделения судебных приставов Любовь Чернова.

Суд заседание отложил. В зале бывшие супруги примирились и договорились о дальнейшем участии в воспитании и содержании их совместных детей. На следующий день взыскатель пришла на прием к судебному приставу, чтобы отозвать исполнительный лист.