Многие годы онкология занимает твердое второе место среди причин смертности населения. Проблема ранней выявляемости остается актуальной и по сей день, даже в эпоху высоких технологий. Основная причина смертности от рака – позднее выявление заболевания и, соответственно, позднее начало лечения или вовсе его отсутствие (в самых тяжелых случаях).

Симптомы рака неспецифичны и часто не отличаются от симптомов других заболеваний (хронических, инфекционных, аутоиммунных). Поэтому при наличии любых видов жалоб, необходимо безотлагательно обращаться к врачу. На какие симптомы нужно обращать внимание и к какому врачу обращаться:

- головные боли, головокружения, двоение в глазах, периодическая потеря сознания (врач-терапевт);

- образования в ротовой полости (врач-стоматолог);

- першение в горле, не проходящее больше месяца, наличие крови или густой слизи при высмаркивании (ЛОР-врач);

- любой кашель, не проходящий более месяца, одышка, боль в грудной клетке (врач-терапевт);

- образования на теле, появившиеся впервые или образования уже существовавшие, но видоизменившиеся, в том числе родинки (врач-онколог или врач-дерматолог).

- образования в молочной железе или любой дискомфорт в области молочных желез (врач-онколог);

- любые выделения из половых путей вне менструации (врач-гинеколог);

-затрудненное мочеиспускание или наличие образований в яичке (врач-уролог);

-изжога, тошнота, не проходящие больше месяца (врач-терапевт);

-нестабильность стула, чередование диареи с запорами, примесь в кале слизи или крови (врач-хирург);

-увеличение шейных, подмышечных, паховых и любых других лимфоузлов (врач-терапевт);

-нарушение аппетита, потеря в весе, выпадение волос, повышение температуры, которая держится более месяца (врач-терапевт).

Женщины с 39 лет обязательно должны проходить маммографию не реже 1 раза в 2 года.

Все группы населения обязательно должны ежегодно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр, для чего необходимо обратиться в Татарскую ЦРБ (кабинет №233, в рабочие дни с 8.00 до 16.00, возможна предварительная запись по телефону 24-000). Диспансеризация и профилактический осмотр проводятся бесплатно.