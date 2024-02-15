Уровень безработицы в Татарском районе на начало 2024 г. составил 0,7%. На начало 2023 г. было 1,2%. На одного незанятого жителя приходятся примерно три заявленные вакансии. На начало 2023 г. численность безработных составляла 139 человек, что почти на 40% меньше, чем в 2022 г. Средняя зарплата в месяц по крупным и средним предприятиям района за 11 месяцев 2023 г. составила 47 тыс. 643 руб., что на 16% выше, чем годом ранее.

Много вакансий заявляют предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В сельхозкооператив «Колос» – колхоз (д. Рождественка Татарского района) на постоянную работу срочно требуются:

- рабочие по уходу за животными (скотники), з/п 40 тыс. руб.;

- доярка, з/п 40 тыс. руб.;

- телятница, з/п 40 тыс. руб.;

- ветеринарный врач, з/п 60 тыс. руб.;

- механизатор, з/п 45 тыс. руб.;

- водитель (категории В, С , D, E), з/п 45 тыс. руб.;

- сварщик з/п 35 тыс. руб.;

- токарь з/п 35 тыс. руб.;

Доставка из Татарска осуществляется транспортом организации, бесплатное питание, соцпакет, предоставляется жильё.

По всем вопросам обращаться: по тел. 8 (383 64) 52-347, 52-349, 52-345.

Требуются работники на элеватор

B OOO «Kолосок» (с. Кочнeвка Tатapского pайона) нa пocтoяннoe мeсто рaботы трeбуютcя:

- управляющий животноводством, зарплата от 80 тыс. руб.;

- бригадир животноводства, зарплата от 62,5 тыс. руб.;

- ветеринарный врач, зарплата от 50 тыс. руб.;

- механизатор, зарплата от 55 тыс. руб. и выше;

- механик с/х оборудования - механик АТП, зарплата от 50 тыс. руб.;

- инженер-механик сельского хозяйства (образование, опыт работы в с/х не менее 5лет), зарплата от 70 тыс. руб.;

- водитель кат. Е., зарплата от 50 тыс. руб.;

- водитель кат. D., зарплата от 45 тыс. руб.;

- повар в производственную столовую (опыт работы), зарплата от 45 тыс. руб.;

- доярка, зарплата от 40 тыс. руб.;

- рабочий по уходу за животными, зарплата от 2800 руб./смена.

Соцпакет, доставка транспортом к месту работы из районных центров (Татарск, Усть-Тарка), общежитие, питание. Обращаться по тел. 8 (383 64) 26-572. Резюме отправлять по эл.адресу: [email protected].

Требуются работники в сельхозкооператив «Победа»

В МУП «Водоканал» открыты вакансии: специалист РКЦ, юрист, техник-кассир, бухгалтер, водитель категории С, сварщик, слесарь, электрик. Обращаться ул. Василевского, 5 тел. 2-59-69.

В связи с расширением производства на хлебокомбинат требуются:

- главный инженер, з/п от 50 тыс. руб. и выше (срочно);

- работники в хлебопекарный цех;

- водители кат. В, С;

- инженер КИП;

- электрик;

- главный бухгалтер;

- грузчик-экспедитор;

- инженер по охране труда;

- уборщик производственных и служебных помещений;

- экспедитор;

- бухгалтер по производству;

- кочегар;

- грузчик, з/п 40 тыс. руб.;

- механик по выпуску автомобилей, з/п 40 тыс. руб. и выше;

- специалист по приему и оформлению заявок, з/п от 33 тыс. руб. (срочно);

- электрик цеха, з/п от 35 тыс. руб. и выше (срочно);

- грузчик в мучной цех, график 2/2, з/п от 40 тыс. руб. и выше;

- экономист, з/п от 30 тыс. руб. и выше;

Обращаться в отдел кадров 8 (383 64) 2-03-44, 2-63-61, 8-983-122-6657.

В ОАО «Татарский маслокомбинат» на постоянную работу срочно требуются:

- водитель автомобиля (С, Е);

- водитель автобуса (Д);

- слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА);

- электрогазосварщик;

- штукатур;

- кладовщик;

Обращаться по телефону: 8 (383 64) 63-115, 8-923-171-3066 (отдел кадров).

Филиалу АО «Новосибирскавтодор» Татарское ДРСУ требуются:

- главный энергетик;

- инженер планово-производственного отдела;

- инженер-лаборант;

- токарь;

- электрогазосварщик;

- диспетчер по АТ и ДСТ;

- машинист автогрейдера;

Обращаться по тел. 8 (383 64) 20-615.