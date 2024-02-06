2 февраля в большом зале заседаний администрации города Татарска состоялась 22-я (внеочередная) сессия Совета депутатов города Татарска пятого созыва. На сессии был рассмотрен вопрос о назначении публичных слушаний по проекту преобразования всех поселений, входящих в состав Татарского района. В работе сессии принял участие Председатель Совета депутатов В.В. Носков, которой в своем выступлении рассказал о назначении публичных слушаний по проекту преобразования всех поселений, входящих в состав Татарского района и ответил на вопросы депутатов.

Публичные слушания по преобразованию состоятся 19 февраля в 11.00 в здании администрации города Татарска.

Формулировка выглядит так: «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Татарского муниципального района Новосибирской области, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

Предложения и замечания по данному вопросу принимаются в письменной форме с 2 до 13 февраля 2024 года (включительно) по адресу: Новосибирская область, город Татарск, ул. Ленина 96, администрация города Татарска, с 8.00 до 17.00 часов, в рабочие дни, контактный телефон (38364)21874, а также на электронную почту [email protected].

Для справки. Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» введен новый вид муниципальных образований – «муниципальный округ». В настоящее время районные власти сами – по желанию – выбирают форму самоуправления: муниципальный район или муниципальный округ. С 1 января 2025 года, останутся только муниципальные и городские округа: муниципальный объединяет все поселения, входящие в состав того, что сейчас называют муниципальным районом; городской – включает один или несколько городов, населенных пунктов.