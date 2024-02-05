В Усть-Таркском детском саду «Колосок» прошла патриотическая акция «Блиндажная свеча».

Родителями воспитанников, сотрудниками были собраны пустые банки для изготовления окопных свечей для участников, находящихся в зоне СВО.

Педагогический коллектив познакомил воспитанников с изготовлением и предназначением свечей.

В процессе изготовления, маленькие ручки аккуратно скатывали картонные ленты и бережно помещали их в жестяные баночки.

Закончить свечу - дело для взрослых. Они заполняли заготовки ребят растопленным парафином. На каждую изготовленную свечу дети написали послания с пожеланием скорейшей победы и возвращения домой. 28 окопных свечей уже отправлено нашим защитникам, которые в скором времени будут светить в окопах.

Акция продолжается, сообщает управление образования, физкультуры и молодежной политики администрации района.