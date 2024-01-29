С 1 сентября 2023 г. объявлен набор курсантов в военные образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации.

Военные учебные заведения помогут стать квалифицированными специалистами, закалить здоровье и волю и внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны.

В Министерстве обороны Российской Федерации для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений. Сегодня она включает 28 вузов. В них обучают по всему спектру необходимых военных специальностей, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности. Во всех военных вузах подготовка организована по программам специалитета.

В военных вузах используются самые современные технологии обучения (электронные учебники, и интерактивное оборудование для изучения учебного материала, и 3-D моделирование сложных технических систем и явлений). В вузах развернуты современные тренажеры, полигоны, аэродромы, применятся учебные самолеты и корабли.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам высшего образования - программам специалитета (подготовка офицеров) рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет.

По программам среднего профессионального образования (подготовка прапорщиков (мичманов) рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.

Кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту.

На период обучения курсанты бесплатно обеспечиваются служебными жилыми помещениями, питанием, вещевым имуществом и медицинским обслуживанием, денежным довольствием, включающим оклады по воинскому званию и должности, процентную надбавку за выслугу лет, добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, надбавку за квалификационный уровень физической подготовки. Размер ежемесячного денежного довольствия курсанта от 13 200 до 18 200 рублей в зависимости от курса обучения, воинского звания и выслуги лет.

По окончанию обучения выпускник получает диплом государственного образца, высшее гражданское образование и высшее военно-специальное образование с присвоением офицерского звания «лейтенант», гарантированное трудоустройство (направляется в воинскую часть с назначением на офицерскую должность), денежное довольствие, размер которого превышает средний размер заработной платы работника в гражданских отраслях экономики в 2-5 раз.

В Минобороны России разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения «Есть такая профессия - Родину защищать» размещенный на официальном сайте Минобороны в сети «Интернет» - https://mil.ru/

В 2024 году профессиональный отбор во все военные образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации будет проводиться на базе Новосибирского высшего военного командного училища.

Для оформления документов необходимо обратится в военный комиссариат по Татарскому, Усть-Таркскому и Чистоозерному районам по адресу: г. Татарск, ул. Смирновская, 78А.