21 января в вечернее время на пожаре в г. Татарске погиб пенсионер. Следственно-оперативная группа устанавливает причины произошедшего.

В 20.05 на пульт 69-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в в частном доме. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через пять минут после сигнала, в этот момент горела стена и потолочное перекрытие частного дома. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Личный состав дежурного караула при разведке внутри частного дома обнаружил мужчину 1937 года рождения без признаков жизни. По предварительным данным пожар произошел в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.





Во избежание пожаров в быту Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает, что при эксплуатации печного оборудования запрещается:

- запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов из негорючего материала, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах;

- запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

- запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы рядом с печью;

- запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости;

- запрещается перекаливать печи.

Действия в случае возникновения пожара:

- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112»;

- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;

- организуйте встречу пожарных подразделений;

- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.

Помните: соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы; 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.