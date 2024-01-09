В 2023 г. в Новосибирской области завершилось переселение граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г. Переселение завершилось раньше на один год и 8 месяцев благодаря ускоренной реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда». Первоначально мероприятия были запланированы до 1 сентября 2025 г. Этого удалось добиться благодаря переселению в 2023 году рекордного количества граждан – 3081 человек, расселено более 600 квартир в аварийных домах.

Всего с 2019 г. в области удалось переселить 9031 человек из аварийного жилья площадью более 136 тыс. кв. м, досрочно достигнув тем самым цели нацпроекта.

За весь период его реализации наибольшее количество граждан получило возможность переезда в благоустроенное жилье: в Новосибирске – 2 тыс. 943 человек, в Искитиме – 1 тыс. 215 человек, в Татарске - 174 человека.





28 декабря в торжественной обстановке получили ключи от новых квартир жильцы девяти многоквартирных домов города Татарска, которые были признаны аварийными.

За рекордно короткие сроки застройщиком было построено два трехэтажных многоквартирных дома по ул. О.Кошевого.

Глава города Татарска Алексей Сиволапенко совместно с юными жильцами новых домов торжественно перерезал символическую красную ленточку и вручил жителям ключи от долгожданных квартир.

В мероприятии принял участие Сергей Чикинов, директор ООО «Строймарт», которому вручил благодарность за личный вклад в реализацию на территории города Татарска региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках данной программы в 2023 году администрацией города Татарска расселено 1 118,5 кв.м. аварийного жилищного фонда – это 29 жилых помещений.