5 января в полицию поступило сообщение от жителя одного из населенных пунктов Усть-Таркского района о том, что из его дома пропали продукты питания. Ущерб составил более 3 тысяч рублей. На место выехала следственно-оперативная группа полиции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отделения полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» установили и задержали подозреваемую. Ею оказался ранее неоднократно судимая 36-летняя местная жительница.

Полицейские установили, что пока потерпевшего не было дома, подозреваемая сорвала с двери замок и проникла в жилье. Сотрудники полиции изъяли у женщины похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.