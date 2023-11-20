18 ноября в 20.59 в д. 2-я Степановка произошел пожар в жилом доме. Площадь пожара составила 48 кв. м., дом был практически уничтожен огнем.

На пожаре пострадал мужчина 1971 г.р. Женщины 1975 г.р. не было дома. Причина – короткое замыкание электропроводки. В тушении пожара участвовали бойцы отдельного поста 116-й пожарной части 69 ПСЧ, добровольная пожарная команда Дмитриевского сельсовета.

Комплексный центр соцобслуживания населения Татарского района проводит акцию для семьи К., пострадавшей в результате пожара. Семья нуждается в мебели, бытовой технике, посуде, постельных принадлежностях, одежде и обуви (женский размер одежды – 52-54, обувь – 39; мужской размер одежды – 48-50, обувь - 41). Желающие помочь семье могут обратиться в КЦСОН по адресу: г. Татарск, ул. Садовая 107Е, каб. №2, контактный номер телефона: 8 (383 64) 21-255 или перечислить денежные средства на счет: 40817810044052561382 Сибирский банк ПАО Сбербанк. Любая ваша помощь очень важна!

Фото - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС Новосибирской области