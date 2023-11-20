19 ноября в барабинском Центре культуры и досуга впервые прошел конкурс на самую лучшую тещу. Выбирали и по красоте, и по умениям.

Участницы из Татарского, Баганского, Чановского, Барабинского районов и города Барабинска хвалились своими визитками, лучшими блюдами, нарядами, рассказывали о своих семьях и, конечно, зятьях.

По итогам конкурса 2-е место заняла Людмила Веймер из Татарского района, третье - Любови Александровне Ященко из Барабинска. В номинации «Теща-рукодельница» лучшей стала Наталья Тимофеева из Чановского района.