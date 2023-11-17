На днях в отделение судебных приставов по Татарскому и Усть-Тарскому районам обратились двое местных жителей. Как оказалось, один из них недавно приобрел автомобиль. При постановке автомобиля на учет в ГИБДД выяснилось, что бывший владелец является должником, а на регистрационные действия в отношении транспортного средства судебными приставами наложен запрет.

Для решения проблемы мужчина разыскал бывшего владельца автомобиля и для оплаты долга доставил его к судебным приставам. В отношении должника возбуждено 7 исполнительных производств на сумму 176 тысяч рублей. В этот же день должник полностью погасил задолженность. За несвоевременную оплату долга с мужчины взыскали исполнительский сбор 12,5 тысяч рублей.