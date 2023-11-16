Собранные Чановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом с участием присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора жителю Чановского района по ч. 4 ст. 111 УК РФ – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что период времени с 25 по 26 апреля 2022 г. в вечернее время в Чановском районе, М.М. Маркеев, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, приблизился к потерпевшему и нанес последнему множество, не менее двух ударов руками и ногами в обуви в область головы, лица, в том числе челюсти, и по другим частям тела. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма головы в виде: кровоизлияния в мягких тканях левой половины лица; кровоизлияния под твердую мозговую оболочку слева и справа; кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой, которые являются опасными для жизни и повлекшими тяжкий вред здоровью, состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшего, умершего 13 мая 2022 г. в Чановской ЦРБ.

Присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт, на основании которого суд назначил Маркееву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.