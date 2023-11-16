Немного найдешь руководителей сельхозпроизводства, которые успешно работают в новых экономических реалиях. Сергей Анатольевич Метель, председатель СПК «Колос» колхоз. Хозяйство его и в прежние времена, и в нынешние – в числе лидеров. Сегодня мы решили объединить отдельные штрихи работы Сергея Анатольевича в большой рассказ о нем и о СПК «Колос» - колхоз, которым он руководит более 10 лет.

Трудовая деятельность и личная жизнь Сергея Анатольевича неразрывно связаны с д. Рождественка. Здесь он родился, окончил школу, после службы в армии вернулся в родное село. Еще до армии выучился на шофера, работал в Северотатарском совхозе. Руководство хозяйства выдвинуло его на должность главного инженера хозяйства. Многолетний труд в должности инженера дали первые навыки руководства людьми. В 2011 году избран председателем СПК «Колос» - колхоз. В колхоз входят две деревни, Рождественка и Первомихайловка Северотатарского МО.

Наверное, каждый руководитель, начиная свою деятельность, в первую очередь обращает внимание на подбор и расстановку кадров на самые ответственные участки. А людей Сергей Анатольевич знал очень хорошо, ведь родился и вырос на этой земле. И когда назначал на должность бригадиров, или заведующих животноводческими фермами, то ошибок практически не допускал. В лице этих людей всегда находил поддержку и опору. Наряду с земледелием и животноводством, постоянному развитию которых в хозяйстве придают одинаково важное значение, особое место в работе председателя занимало строительство, в том числе жильё для работников.

Кроме того, в колхозе построены гаражи, магазин, столовая, построены и отремонтированы все животноводческие помещения, крытые тока, зернохранилища и многое другое. СПК «Колос» - колхоз один из лучших в районе, да и в области. А когда есть продукция полей и ферм, когда есть товар, который пользуется спросом, можно говорить об экономических и финансовых результатах. Полученная прибыль дает возможность что-то планировать и на завтра, о чем-то мечтать, что-то делать.

Цифры говорят о многом, это - зеркало жизни. Только они, к сожалению, не отражают напряженные будни руководителя. А именно из этого и складывается нынешняя жизнь председателя Сергея Анатольевича. Сергей Анатольевич глубоко убежден, что земля и накормит, и напоит, только не ленись. Этому учит и всех, кто находится с ним рядом. Его кредо - дисциплина. Он может сказать жесткое слово в адрес прогульщика, поэтому требует от работников быть ответственными. Сергей Анатольевич в своей работе опирается на добросовестных, трудолюбивых людей. Он ценит и уважает рядовых тружеников и специалистов.

Сергей Анатольевич не замыкается только в заботах своего хозяйства, он исполняет и еще одну должность, но теперь уже районного масштаба. Он – депутат районного Совета.

Заботясь о производстве, выполняя большую общественную работу, Сергей Анатольевич не забывает и о своей семье. Встретил свою любовь еще тогда, когда работал шофером, а Галина Алексеевна училась в техникуме. И они создали семью. Есть дети и внуки. На протяжении всей жизни они вместе, идут рука об руку и на дома и работе, ведь Галина Алексеевна главный зоотехник хозяйства.

Многолетний плодотворный труд и активная общественная деятельность С.А. Метеля отмечена памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области». Сергей Анатольевич Метель является лауреатом премии Татарского района в области сельского хозяйства, награждён знаком «За заслуги перед Татарским муниципальным районом Новосибирской области».

Сергей Метель активно занимается благотворительной деятельностью. На средства, выделенные Сергеем Анатольевичем, было приобретено оборудование и средства защиты для наших мобилизованных земляков. Поддержка культуры в селах просто необходимы. И здесь С.А. Метель не остался в стороне. Он всегда поможет в трудную минуту. Это и финансовая помощь в проведении массовых мероприятий и многое другое.

Сергей Анатольевич настоящий лидер, человек с большой буквы. Колхоз под руководством опытного, талантливого руководителя Сергея Анатольевича в это труднейшее, непростое время доказал свою жизнеспособность и показывает убедительный пример того, как надо постоять за себя и прокладывать дорогу в завтра.

Галина Мельникова