10 сентября Новосибирск присоединился к всероссийскому марафону в поддержку донорства #ДавайВступай! В Новосибирском клиническом центре крови 191 доброволец в возрасте от 18 до 40 лет сдал биологические образцы для HLA-типирования.

Результаты пополнят Федеральный регистр доноров костного мозга. Новосибирск – десятый город, присоединившийся к акции. Всероссийский марафон #ДавайВступай! стартовал 1 сентября, продлится до 10 ноября и охватит 72 города страны.

Его цель – привлечь молодых активных и здоровых жителей России к добровольному безвозмездному донорству. Трансплантация костного мозга от неродственного донора для многих пациентов с онкоболезнями крови – единственный шанс на спасение жизни, если бессильна лекарственная терапия.

Чем больше база потенциальных доноров, тем выше шанс найти в ней генетического близнеца для пересадки. Ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тыс. россиян, из которых 900 – дети.

Сегодня в Федеральном регистре содержатся данные о 205 тыс. доноров костного мозга. Ближайшая цель – 500 тыс. человек. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам, что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Служба крови Новосибирской области активно ведет рекрутинг доноров костного мозга с 2016 г. Сегодня в Федеральном регистре – 3 тыс. жителей нашего региона.

10 жителей уже сдали стволовые клетки для трансплантации пациентам российских клиник. Жителям нашего региона не нужно выезжать за пределы области, чтобы сдать гемопоэтические клетки. Новосибирский центр крови единственный в России заготавливает их на месте и транспортирует в федеральные медицинские центры, которые производят трансплантацию костного мозга.