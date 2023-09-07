За восемь месяцев в Новосибирской области произошло более 1500 дорожно-транспортных происшествий, при которых 175 человек погибли и почти 2000 человек травмированы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число автоаварий увеличилось более чем на 17%.

Особую обеспокоенность у Госавтоинспекции вызывает состояние детского дорожно-транспортного травматизма. На текущий момент в регионе произошло почти 270 детских автоаварий, в результате которых погибли 9 несовершеннолетних и почти 290 получили травмы. Показатели аварийности выше прошлогодних более чем на 22%.

Семеро из погибших детей являлись пассивными участниками дорожного движения - пассажирами транспортных средств.