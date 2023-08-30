На станции Татарская к сотрудникам транспортной полиции обратился пассажир поезда сообщением Чита - Имеретинский Курорт и сообщил, о пропаже фотокамеры и принадлежностей к ней общей стоимостью 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска линейного пункта полиции на станции Татарская установили, что к хищению может быть причастен попутчик потерпевшего, сошедший с поезда в Барабинске. Приметы предполагаемого злоумышленника оперативно передали сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции, дежурившим на вокзале станции Барабинск. По ним полицейские обнаружили и задержали 40-летнего гражданина, у которого в ходе досмотра изъяли похищенную технику.

Задержанным оказался сосед потерпевшего по плацкартному вагону, житель Иркутска, добиравшийся на работу вахтовым методом в Удмуртию с пересадкой в Барабинске. После остановки поезда, когда владелец фотоаппарата вышел на перрон, подозреваемый взял его кейс с техникой и вышел из поезда.