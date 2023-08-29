26 августа в селе Журавка Чистоозёрного района побывали губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Жители села показали, как делают маскировочные сети, шьют теплоодеяла, варят металлические печи, изготавливают сублимированный борщ и сухари, формируют сумки личной гигиены и медицинские сумки.

Рассказали, что своим чистоозёрским ребятам активисты на личные средства купили квадрокоптер и тепловизор, а дети пишут бойцам письма не передовую. Губернатор подчеркнул, что власти поддерживают инициативы граждан, особенно в сфере патриотического воспитания молодёжи и помощи военнослужащим.

Состоялась также встреча с участниками СВО и членами их семей. Сельчане задали вопросы о выплатах военнослужащим, услышали о мерах поддержки воинским подразделениям, военнослужащим и их семьям.

В поселке Чистоозёрное глава региона и депутаты Заксобрания возложили цветы к Мемориалу памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Памятник нуждается в реконструкции, на завершение ремонта необходимо 8,9 млн рублей. Губернатор Андрей Травников заявил, что эти средства будут предоставлены муниципалитету.